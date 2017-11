David Cantens en Bab Buelens meteen op de pijnbank bij 'Steracteur Sterartiest' Annelies Roebben

Annelies Roebben

David Cantens (bekend van 'Marsman') en Bab Buelens (Emma uit 'Familie') zijn na de eerste aflevering van 'Steracteur Sterartiest' op de pijnbank beland.

In het eerste geval konden we volgen, Cantens overtuigde niet met zijn wankele versie van 'Castle on the hill' van Ed Sheeran. De nederlaag van Buelens was eerder een verrassing. Zij was zeker niet bij de slechtsten met haar interpretatie van 'American Girl' van Estelle.

Dieter Peter Van De Veire en Danira Boukhriss, de presentatoren van dienst.

Aan de reactie van de immer lovende jury -met Kristel Verbeke, Ingeborg en Gers Pardoel- kon je op voorhand weinig afleiden, die vonden werkelijk alles goed. Het was nochtans een eerder middelmatige show, waarbij je nooit echt van je sokken geblazen werd.

Dieter Ook Joy-Anna Thielemans was van de partij.

Bij de kandidaten vooral veel Ketnetgezichten, die een zeer jong publiek aanspreken. Op social media gilden de meisjes het dan ook uit over de prestaties van Giovanni Kemper -het lief van Laura Tesoro- en Sieg De Doncker van de Ketnetreeks 'Helden'. Je weet nu al dat die twee het best ver gaan schoppen.

Nicky Langley bracht een krachtige versie van 'Come Together' van The Beatles. Ze mag dan wel de oudste deelnemer van de bende zijn, maar dat was er zeker niet aan te merken. Een echte klassemadam op het podium, die niet moest onderdoen voor het jonge geweld van de avond.

Een mysterieuze, intrigerende performance was het, die van Hilde De Baerdemaeker. Ze bracht 'Bang Bang' van Nancy Sinatra en deed dat met verve. Ze kreeg de hele zaal muisstil en als kers op de taart was ze ook te zien in de visuals op de achtergrond.

Met 'Rockabye' van Clean Bandit toonde Ianthe Tavernier wat ze in haar mars heeft. Een dijk van een stem, een perfecte look en een performance waarmee ze iedereen omver blies.

Geen Domino van Clouseau, maar van Jessie J voor Tinne Oltmans. Ze bracht het nummer op een eigen, swingende manier en nam het podium én publiek in met haar kleurrijke verschijning.