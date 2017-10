David Attenborough wil blijven werken tot zijn 100ste Hij werkt nu al aan een derde Planet Earth documentaire Melissa Van Ostaeyen

Photo News

Britse tv-legende David Attenborough is ondertussen al 91, maar hij is het presenteren van zijn eigen shows nog altijd niet beu. We kennen hem ondermeer van de indrukwekkende Planet Earth-reeks op BBC, waarvan hij er naar eigen zeggen nog veel meer wil maken. 'Momenteel zitten we aan Planet Earth 2. Ik denk dat onze planeet genoeg wonderen te bieden heeft om minstens een derde reeks te maken. En daarna blijf ik liefst nog zo lang mogelijk gaan,' aldus Attenborough. 'Ik zie geen reden waarom ik geen honderd zou worden?'