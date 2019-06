Daten of vergeten? “Ik val niet op vrouwen die er als dokwerkers uitzien.” Redactie

19 juni 2019

06u00 0

Wat gebeurt er als twee vrijgezellen over elkaar oordelen zonder elkaar te kennen en vervolgens voor de eerste keer een gesprek aangaan? Dat is het opzet van ons datingprogramma ‘Daten of Vergeten’.

Stephanie en Eefje ontmoeten elkaar, maar wat denken ze van elkaar op basis van een foto? Wat vinden ze van elkaars uitspraken? En hoe verloopt de uiteindelijke ontmoeting? Einddoel... een date of toch vergeten?