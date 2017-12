Dat wordt bingewatchen: deze films en series voegt Netflix in januari toe TK

14u00 1 rv Weeds TV Of je nu al lang fan bent of net een abonnement hebt genomen: er valt altijd wel wat nieuws te bekijken op Netflix. Wij geven iedere maand een overzicht van het nieuwe aanbod, en deze maand zet de streamingsdienst vooral in op topseries.

FRIENDS

We kondigden het eerder al aan: vanaf 1 januari kan je je naar hartenlust verliezen in de capriolen van Phoebe, Joey, Chandler en co. Netflix geeft dan in één klap alle seizoenen van ‘Friends’ vrij. Wie zijn taalinstellingen in het Engels had staan, kon dit al een tijdje, maar nu krijg je er ook Nederlandse ondertitels bovenop. Benieuwd hoe ze Smelly Cat vertaald hebben…

Friends, vanaf 1 januari op Netflix.

WEEDS

Nog zo’n topserie. Op nieuwjaarsdag wordt het nog moeilijk kiezen, want ook de eerste vier seizoenen van ‘Weeds’ zullen dan op Netflix staan. De zwartkomische serie over een huismoeder die uit geldgebrek drugs gaat verkopen, heeft overal ter wereld prima reviews geoogst. We weten dus wat doen in het nieuwe jaar.

Weeds, vanaf 1 januari op Netflix.

COMEDIANS IN CARS GETTING COFFEE

James Corden scoort enorm goed met zijn Carpool Karaoke, maar eigenlijk bestaat er al sinds 2012 een voorloper op zijn concept. ‘Comedians in cars getting coffee’ is precies wat het belooft: een serie waarin gastheer Jerry Seinfeld een komiek op sleeptouw neemt in een al dan niet spectaculaire auto. Plezier verzekerd!

Comedians in cars getting coffee, vanaf 5 januari op Netflix.

THE POLKA KING

Met een titel als ‘The Polka King’ en Jack Black in de hoofdrol (inclusief bizar accent) kan het niet anders dan een knotsgekke bedoening worden. De film is gebaseerd op het leven van Jan Lewan, een danssensatie uit Pennsylvania die zijn geriatrische fans handenvol geld aftroggelt. Dat loopt allemaal prima, tot de overheid hem op de hielen zit.

The Polka King, vanaf 12 januari op Netflix.

BLACK LIGHTNING

Er gaat bij Netflix nauwelijks een maand voorbij voor er een nieuwe superheld opduikt, en dat is ook in januari zo. Vanaf 23 januari gaat de streamingsdienst elke week een aflevering van ‘Black Lightning’ uitzenden, een serie gebaseerd op de strips van DC Comics. De held is aan het begin van de reeks eigenlijk op pensioen, maar ziet zich genoodzaakt om opnieuw het kwaad te gaan bestrijden met zijn elektrische krachten.

Black Lightning, vanaf 23 januari op Netflix.