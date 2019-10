Dat is even ‘slikken’: Helmut Lotti krijgt vlieg in zijn keel tijdens 'Wat een Dag’ TDS

24 oktober 2019

13u59

Bron: VTM 0 TV Helmut Lotti (50) werd deze week uitgenodigd in de studio van ‘Wat een dag!’, de nagelnieuwe VTM-talkshow van host Davy Parmentier. Ze namen er een testaflevering op die kijkers niet te zien krijgen. Hoe dan ook zal d e zanger zich zijn bezoek wellicht nog lang herinneren: net toen Lotti uitgebreid vertelde over hoe hij zelf de plasticsoep in de zee al kon aanschouwen in het buitenland, vloog er een klein vliegje in zijn keel.

Helmut deed nog een poging te doen alsof er niets aan de hand was, maar tevergeefs. “Kunnen we wat water krijgen alsjeblieft?”, schoot Davy Parmentier te hulp. “Dat is gewoon een goed excuus om champagne te kunnen drinken, ja”. Helmut was evenwel doodserieus: “Er is echt net een beest in mijn keel gevlogen, heb jij dat niet gezien?”