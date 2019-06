Dat belooft voor de seizoensfinales: verteltempo in ‘Thuis' en ‘Familie’ lag nog nooit zo hoog Hans Luyten

19 juni 2019

00u00 0 TV De seizoensfinales van 'Thuis' en 'Familie' zullen de soapfans volgende week vrijdag zeker de spannendste tv-avond van het jaar bezorgen.T och was ook het afgelopen soapseizoen al vrij heftig, met voorlopig negen ziekenhuisopnames, evenveel doden en nog meer misdaden. "De kijker stelt nu eenmaal hogere eisen", klinkt het bij de producers.

Op tv is de aanloop naar de seizoensfinales ingezet. In 'Thuis' stijgt de temperatuur door Stans wangedrag, Tamara's zwangerschap en het nakende huwelijk van Bob met Christine. In 'Familie' neemt de onrust dan weer toe dankzij runaway bride Emma, een pyromaan en de psychopathische Marie. Op kijkersfora speculeren fans intussen al druk over wat hen volgende week nog te wachten staat. En daarbij wordt vooral gegokt op drama en tranen. Want die overheersten ook de afgelopen maanden, zo blijkt uit het seizoensrapport.

Negen doden

Er vielen in beide soaps samen al negen doden, en er gingen tien koppels uit elkaar. Carjacking, moord, inbraak met geweld, gijzeling, aanranding, gewapende overvallen, ontvoeringen, en oudermishandeling: het passeerde de voorbije maanden allemaal de revue in het Vlaamse soapland. Al was het zeker niet allemaal kommer en kwel. Naast de dagelijkse beslommeringen zorgden bijvoorbeeld drie zwangerschappen, drie huwelijksaanzoeken en enkele nieuwe liefdes voor voldoende tegengewicht.

"Het verteltempo ligt tegenwoordig inderdaad hoger dan enkele jaren geleden", aldus de makers van 'Familie'. "De kijker stelt nu eenmaal hogere eisen, want hij maakt geen onderscheid tussen Vlaamse soaps en buitenlandse series. Die wil ook bij ons een opeenvolging van onverwachte twists en een rollercoaster aan emoties. Onze kijker wil dat er elke week, en het liefst zelfs elke dag, iets strafs gebeurt."

"Onze fans verwachten het hele jaar door gevarieerde verhalen en die willen we hen ook geven", klinkt het bij 'Thuis'. "Soms nemen romantiek en vriendschap de bovenhand, soms de gebeurtenissen op de werkvloer en een andere keer is er meer ruimte voor spanning en onzekerheid. Het loopt vaak door elkaar. Gebeuren er te veel tragedies? Tja, we hebben maar een dertigtal hoofdpersonages, die alles moeten meemaken wat een mens kan overkomen. In hun levens gebeurt er dus inderdaad veel meer en veel vaker."

Webseries en boeken

Volgende week vrijdag zal het stil zijn op straat, want uit het jaarrapport blijkt dat beide soaps nog steeds een zeer breed publiek aanspreken. Dagelijks kijken gemiddeld zo'n twee miljoen kijkers. 'Thuis' blijft met 1.228.123 kijkers met voorsprong de populairste reeks en haalt gemiddeld 480.000 soapliefhebbers meer dan de collega's van VTM. 'Familie' heeft wel een paar tienduizend volgers meer op Instagram en Facebook. De 'Familie'-fans worden ook iets meer in de watten gelegd, want ze kregen het voorbije seizoen ook een extra webserie in de winter ('Koorts') en de zomer ('Tour de Zjef') cadeau. 'Thuis'-kijkers werden wel getrakteerd op twee boeken: 'Lekker thuis' en 'Ontspoord'.