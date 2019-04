Daria uit ‘The Voice’ draagt nummer op aan haar overleden hond: “Als ik verdriet heb, zing ik beter”



JR

05 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Emotionele momenten in ‘The Voice’ vanavond: Daria Van Bael (18) uit Begijnendijk zingt met tranen in de ogen. “Enkele dagen voor de opnamen heb ik mijn hond moeten laten inslapen”, zegt ze in Dag Allemaal. “Natalia werd onlangs getroffen door hetzelfde verdriet, en had dus veel begrip voor mij.”

Flush was een cadeau voor Daria’s vijfde verjaardag, een schattige mini-maltezer. “Ik ben met haar opgegroeid, ze was altijd bij mij”, vertelt Daria. “Ze is bijna dertien jaar geworden, dus we hadden het wel zien aankomen, maar dat maakt het niet gemakkelijker. Ik heb mijn verdriet om Flush alleen proberen te verwerken, dat is nu eenmaal mijn karakter.”

Je coach Natalia leefde met je mee toen jij heel emotioneel ‘Goodbye My Lover’ van ­James Blunt zong.

Ja, Natalia heeft onlangs ook haar hond moeten laten ­inslapen. Ze had dus heel veel begrip voor mijn tranen, en dat vind ik wel sympathiek. Ze merkte ook meteen op dat ik dat nummer nog meer doorleefd kon zingen dan anders.

Als jij verdriet hebt...

(pikt in) Dan zing ik beter, ja. Ik baseer me sowieso altijd op emoties uit mijn eigen leven. Als ik een opgewekt nummer moet zingen, denk ik aan een vrolijke situatie in mijn leven.

Drie jaar geleden nam je al deel aan ‘The Voice Kids’, en behoorde jij ook tot team Natalia.

Klopt, dat was een heel fijne ervaring, maar nu is het anders dan toen. Vooral dan omdat ik toen nog een kind was, terwijl ik nu volwassen ben. Ik werk als zelfstandige tattooartiest. Logisch eigenlijk, want ik heb nooit anders gezien in mijn leven. Mijn ouders, en ook hun vrienden, staan vol met tattoos. Ik heb zelf ook al op vrij jonge leeftijd mijn eerste ­tatoeage laten zetten.

Maar muziek is een nog ­grotere passie?

Absoluut. Als ik de kans zou krijgen om van muziek mijn beroep te maken, twijfel ik geen seconde. Mijn eigen nummers gaan trouwens niet alleen over dingen die ik zelf heb meegemaakt, maar ook over situaties waar anderen zich in bevinden ­zonder dat ze het zelf doorhebben. Daar word ik dan ­gefrustreerd van, en dan schrijf ik dat van me af in een liedje. Muziek is echt de ideale ­uitlaatklep voor mij.