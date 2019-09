Daphne Paelinck verdwijnt als de gehate Christine uit ‘Thuis’: “Op mijn laatste draaidag heb ik heel veel gehuild” Redactie

18 september 2019

De 'Thuis'-kijker kreeg de voorbije twee weken amper tijd om op adem te komen en daar zorgden vooral Bob (Christophe Haddad) en Christine (Daphne Paelinck) voor. Eerst annuleerden ze hun bruiloft, dan trouwden ze toch om een dag later weer te scheiden. En, in het geval van Daphne, uit 'Thuis' te verdwijnen.

‘Ik heb gehoord dat veel mensen bij de bruiloft hebben zitten vloeken en roepen naar hun televisiescherm. Schitterend, toch?’, zegt Daphne Paelinck. ‘Het drama-gehalte lag in ‘Thuis’ deze keer met al die snelle plotwendingen misschien iets hoger dan anders, maar ik was op het einde van mijn draaiperiode dan ook al acht maanden zwanger. Misschien dat het daarom allemaal wat sneller moest gaan?’ (lacht)

Wat dacht je zelf toen je dit scenario las?

Ik moet toegeven dat ik zelf ook zot werd. Ik werd er gewoon zo zenuwachtig van en herinner me dat ik luidop zei: ‘Nee, ik wil niet verder lezen. Christine, wees nu toch eindelijk eens eerlijk tegen Bob!’ Dat wil alleen maar zeggen dat het verhaal supergoed geschreven is!

De scheiding van Bob en Christine zorgt wel voor jouw exit uit de serie: jammer?

Tuurlijk is dat jammer! Op mijn laatste draaidag zei ik tegen Christophe dat hij niet mocht zeggen dat het mijn laatste werkdag was, omdat dat ik dan zou huilen. Want ik ben echt véél gevoeliger dan Christine. Ik probeerde er tegen te vechten, maar na mijn laatste scène kreeg ik nog een mooi afscheidscadeau en toen rolden de tranen over mijn wangen. Dat zegt alles over hoe graag ik er was. Ik mis de cast en crew ontzettend hard. Nog iedere dag. Ik heb nog nooit met zo’n warme ploeg mogen werken en dat doet iets met een mens. We werkten een jaar intens samen, leerden elkaar goed kennen en tja... Dan stopte het plots. Ja, ik heb veel gehuild.

Christine was iemand ‘you love to hate’. Hoe blik je zelf op die rol terug?

Ik vond het heerlijk om haar te mogen spelen. Ik kon me als Christine veel meer permitteren en al eens buiten de lijntjes kleuren. Ik hou wel van een pittige rol. En als kijkers me vervloeken, is dat een compliment voor de hele ploeg. Ik kreeg enorm veel reacties, maar merkte ook dat veel mensen haar stiekem wel graag hadden. Zeg nu zelf, Christine zorgde wel voor wat extra sfeer in de woonkamer, hé?

Ondertussen ben je mama ­geworden van Allie. Hoe gaat het met jou?

Fantastisch, echt waar. Momenteel ben ik met mijn gezinnetje op vakantie en da’s echt genieten. Mama worden doet iets met je. Als Allie naar me lacht, smelt ik helemaal. Ik ben smoorverliefd op mijn meisje.

Je vertrek uit ‘Thuis’ lijkt samen te vallen met de start van een nieuw hoofdstuk in je leven.

Ik heb daar zo nog niet over nagedacht, want mijn focus ligt nu elke dag bij mijn kindje. Binnenkort begin ik weer te werken en zal alles misschien wat gekker aanvoelen. Nu Christine en ‘Thuis’ uit mijn leven zijn verdwenen, heb ik vooral theateropdrachten op de agenda staan. Ik heb ontzettend veel zin om er weer in te vliegen. Weldra openen we met ons gezelschap De Proefkonijnen ook een eigen ­theaterzaal in Antwerpen. Spannend. En op 19 oktober ga ik daar met ‘De Zingende Prins’ in première. Een ­herneming van een familievoorstelling en de ideale keuze om ons theaterseizoen te openen. Vanaf 9 november sta ik in het EWT met ‘Flikken In Verwachting’. Dat wordt weer lachen, gieren en brullen, want ik speel al jaren bij dat gezelschap.

Klinkt druk.

Dat is het ook, maar dat maakt me net gelukkig. Ook ‘Thuis’ heb ik altijd gecombineerd met jobs in het theater, stemmenwerk en reclame. Ik ben gewoon geen type dat graag stil zit. Gelukkig heb ik ook nooit het gevoel dat ik moet gaan werken.