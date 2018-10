Daphne Paelinck speelt Christine in ‘Thuis’: “Ik deed eerst auditie voor de rol van Tamara” MV

20 oktober 2018

Daphne Paelinck (30) heeft een rol te pakken in 'Thuis' als Christine. Maar het scheelde niet veel of ze had een ander personage vertolkt, vertelt ze in TV Familie. "Ik deed auditie voor de rol van Tamara."

Ze was ooit ‘Vlaanderen Vakantieland’-presentatrice. En je kent haar misschien ook van ‘Familie’, ‘Wittekerke’ en vooral van de Ketnet-serie ‘De Elfenheuvel’. Daphne Paelinck heet ze, en deze actrice heeft recent haar debuut in ‘Thuis’ gemaakt, als Christine, een lerares én collega van Olivia.

Maar het scheelde niet veel of je zat al veel eerder in ‘Thuis’, hé?

“Ja, want ik deed indertijd auditie voor de rol van Tamara. Die is toen naar Tine Priem gegaan. Maar kijk, ik ben er nu dus ook bij.”

Heb jij iets van rancune tegenover Tine gevoeld?

“Ach, er  zijn soms zóveel mensen die voor één rol auditie doen. En ik ken Tine van op het Conservatorium, dus ik gunde haar die rol echt wel. Ik heb haar altijd al een fantastische actrice gevonden. Intussen is Tine zelfs een goeie vriendin geworden.”

Jij speelt in ‘Thuis’ voornamelijk samen met Moora Vander Veken. 

“Ja, tof. Moora leerde ik kennen via een gemeenschappelijke vriend. En zo zijn we al eens samen uitgegaan in Antwerpen. ’t Was fijn om Moora ook op de ‘Thuis’-set te leren kennen. Heel plezant dat we nu samenwerken.”

Maar jij speelt een irritante figuur.

“Zeg dat wel! ’t Is vreemd: in tv-series krijg ik vaak de meer bitchy rollen. Terwijl ik in het theater meestal het brave meisje speel. Maar ’t is fijn om zo’n ambetant mens te spelen. Want in het echte leven ben ik dat dus totaal niet.”

Ook niet een klein beetje, zo af en toe?

“Maar néé! (lacht) Die Christine staat enorm ver van mij af. We zijn twee uitersten. En dus is het heel tof om me te laten gaan en de bitch uit te hangen. Maar enkel voor de camera, hé.”

Hopelijk krijg jij op straat niet te veel ­lelijke reacties.

“Voorlopig gelukkig niet. En de sociale media probeer ik zoveel mogelijk te bannen. Want ik vind het wel belangrijk wat de kijkers van Christine vinden, maar ik wil me daar niet door laten beïnvloeden, begrijp je?” 

Zeker. Maar wat als mensen jou op de duur écht als een ergerlijk mens gaan zien?

“Goh ja, dan wil dat zeggen dat ik die rol goed neerzet. Toch? Ik zie dat als een compliment.” 

Leer je bij ‘Thuis’ nog veel bij? 

“Ja, hoor. Ik weet dat ik als actrice nog heel wat groeimarge heb. Ik wil echt héél goed worden, dat is mijn ambitie.” 

Jouw ‘Thuis’-job is wellicht slechts tijdelijk. Tot wanneer?

“Daar staat nog geen termijn op. Ik weet dus niet wanneer het voor mij zal afgelopen zijn. Maar er komt sowieso een spannende verhaallijn aan waarin Christine verwikkeld zal zijn. En ja, als ze mij zouden houden voor de komende seizoenen... Daar zou ik heel blij mee zijn! ’t Gaat bij mij dan niet eens over vast werk en financiële zekerheid.”

Over wat gaat het dan wél?

“Ik vind het gewoonweg super bij ‘Thuis’. En ik doe sinds een jaar enkel nog dingen die ik écht fijn vind. Als ik me niet meer gelukkig zou voelen met wat ik doe, begin ik iets anders.”

Of dan pak jij letterlijk je ­koffers? Want jij en je vriend houden enorm van reizen.

“Oh ja! We zijn trouwens net terug van Indonesië. Randall en ik zijn zes jaar samen, en ieder jaar proberen we twee reizen te maken, één binnen Europa en één naar ergens heel ver. We zijn bijvoorbeeld ook al in Cuba en Sri Lanka geweest.”

En niet enkel om op een strand te liggen luieren.

“Dat doen we ook wel, maar we mijden liefst toeristische plaatsen. We mengen ons altijd onder de lokale bevolking, dat is veel boeiender.”

Zijn Randall en jij op die manier al in benarde situaties beland?

“In Indonesië kwamen we in het midden van de jungle terecht. We hebben daar toen moeten overnachten. Al een geluk dat we een goeie gids bij ons hadden. Want als je in het donker plots oog in oog staat met een orang-oetan of een wurgslang... Maar ik vind onze manier van reizen fantastisch. Ik voel me dan soms als een verwonderd kind.” 

Over kinderen gesproken: denk je daar soms aan?

“Mijn vriend en ik hebben het er wel eens over, maar het is nog niet voor direct. We hebben een druk leven, we hebben samen een productiehuis: De Proefkonijnen. En we hebben het enorm fijn samen. Dat mag zo nog een hele tijd blijven duren, vooraleer er een kleintje bijkomt. Ik ben een heel gelukkige vrouw!”