Dany Verstraeten wordt verrast na het VTM Nieuws: “Het nieuws wordt gekaapt!” DBJ

01 februari 2019

20u10

Bron: VTM NIEUWS 12 TV Dertig jaar is Dany Verstraeten (63) al nieuwsanker bij VTM NIEUWS en dus was hij er sinds dag één bij. Dat verdient een bloemetje en daarom werd hij op het eind van het nieuws van 19u verrast door zijn collega’s.

Net na het weerpraatje aan het einde van het nieuws werd Verstraeten verrast door zijn collega’s. “Wat krijgen we nu? Het nieuws wordt gekaapt!”, aldus Verstraeten die compleet uit de lucht viel, maar zijn tranen nog net onder controle kon houden. Het was collega Birgit Van Mol, zelf opgeleid door Verstraeten, die de bloemen overhandigde en hem feliciteerde namens de hele redactie. “Ik ben sprakeloos. Vergeet niet dat het niet mijn verjaardag is, maar die van ons allemaal. Miljaar!”, aldus nog Verstraeten die de kijkers bedankte en de afkondiging van het nieuws aan Van Mol liet.

Dany Verstraeten presenteerde op 1 februari 1989 het VTM NIEUWS en is dus een van de weinigen die er al sins het begin bij is. Terugkijkend op zijn carrière noemde Verstraeten eerder de aanslagen van 9/11 eerde het meest gedenkwaardige moment uit zijn carrière. “We moesten toen op de tippen van onze tenen staan”, vertelde hij daar over.

Verstraeten begon zijn mediacarrière in 1979 bij de VRT. Hij ging er bij de radio aan de slag waar hij de verkeersinformatie verzorgde, later zette hij zijn radiowerk verder bij Studio Brussel . Tegelijk begon hij ook met televisiewerk en presenteerde hij “Mobiele mensen”. In 1989 stapte hij over naar VTM, waar hij naast het VTM NIEUWS tussen 1990 en 2006 ook ‘Telefacts’ presenteerde.