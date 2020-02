Dany Verstraeten doet licht van studio uit na laatste uitzending in Vilvoorde: zo zag VTM NIEUWS eruit door de jaren heen DVDE KVE

02 februari 2020

20u28

Bron: VTM NIEUWS 47

VTM NIEUWS staat voor de grootste verandering in zijn geschiedenis: vanaf maandag 3 februari presenteren Stef Wauters en zijn collega-ankers vanuit Antwerpen.

Anker Dany Verstraeten mocht het laatste journaal vanuit Vilvoorde voor zijn rekening nemen. Hij was er al sinds het begin bij. We volgende hem tijdens zijn laatste dag in Vilvoorde. Dany mocht het licht uitdoen en daarna volgde een welverdiend applaus zoals je kan zien in bovenstaande video.

Door de jaren heen is de studio in Vilvoorde geregeld van decor veranderd. Een overzicht in onderstaande video.

Door de jaren heen is de studio in Vilvoorde geregeld van decor veranderd. Een overzicht in bovenstaande video.

Politiek journalist Dirk Van den Bogaert en nieuwsanker Dany Verstraeten namen vandaag al afscheid van het gebouw in Vilvoorde. Van den Bogaert zette vanmiddag dit filmpje op Twitter.

De Laatste Dag van VTM Nieuws in Vilvoorde. Dany doet het licht uit...⁦@VTMNIEUWS⁩ pic.twitter.com/ulOQmiZByq Dirk Van den Bogaert(@ dirkvdbogaert) link