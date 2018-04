Dansten Hilde Crevits en Wim Lybaert als kind samen een slow? DBJ

10 april 2018

15u52

Bron: VRT 0

Minister van Onderwijs Hilde Crevits is vanavond de copiloot van Wim in De Columbus. Wanneer ze het hebben over de Franse taal, doen ze plots een leuke ontdekking.