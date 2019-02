Dankzij superfan Laura (20) gaan honderden mensen straks naar de ‘F.C. De Kampioenen’-marathon Sven Ponsaerts

13 februari 2019

18u03 0 TV 24 uur aan een stuk onderuitgezakt in een bioscoopzetel Kampioenen kijken – 30 opeenvolgende afleveringen lang. Voor velen klinkt het ongetwijfeld als een marteling. Niet zo voor de honderden fans die 49,95 euro overhebben voor de ‘FC Kampioenen-marathon’, op 15 maart in Kinepolis Antwerpen. De eerste 500 tickets waren vandaag in geen tijd uitverkocht. En dat hebben we allemaal te danken aan superfan Laura Joukes.

Superfans van Boma, Markske en ‘Madame Carmen’ blokkeren vrijdagnacht 15 maart én de daaropvolgende zaterdag best in hun agenda. Dan vindt in Kinepolis Antwerpen de ‘FC De Kampioenen-marathon’ plaats. 24 uur lang passeren non-stop de leukste afleveringen uit 21 seizoenen. Verantwoordelijke voor die ‘vrijwillige foltering’: superfan Laura Joukes. “Nee, Kampioenen kijken is voor mij allerminst een marteling. Echt íedere aflevering heb ik gezien – alle 273.” De 20-jarige studente met twitternaam ‘Fernand Costermans’ – haar lievelingspersonage - stak ruim drie maand geleden met één tweet alles in gang.

