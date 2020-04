Dankzij ‘Faroek’ werd dader treinaanranding gevonden: “Trots dat we kunnen helpen, maar het is onze plicht”

TV

Vijf nieuwe afleveringen stonden er gepland voor het opsporingsmagazine ' Faroek ', maar dat werd er voorlopig maar één. Daarin kon Faroek Özgünes (56) gisteravond melden dat een belangrijke zedenzaak dankzij zijn kijkers is opgelost. "We zijn trots dat we kunnen helpen, maar het is vooral onze plicht."