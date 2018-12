Danira overleeft 3 weken op shakes, maar is dat wel gezond? MVO

05 december 2018

21u40 0 TV In ‘Over Eten’ ging Danira de uitdaging aan. Drie weken lang overleefde ze op niets meer dan shakes die als voedselvervanger moeten dienen.

Zijn kant-en-klare maaltijden wel gezond? En zijn ze een goede vervanging voor zelfgemaakt voedsel? Dat probeerden Kobe Ilsen en Danira Boukhriss vanavond uit te dokteren. Danira ging tot het uiterste en at 3 weken lang niets dan shakes.

“Als ik honger heb moet ik drinken, dat is niet normaal”, concludeerde ze al snel. Bovendien vond ze vele van de drankjes helemaal niet lekker. “Het is psychologisch heel zwaar”, legt ze uit. “Ik heb heel veel zin om vals te spelen... Ik wil gewoon iets écht eten."

Variatie

Ze zocht advies van Matthijs Diederiks, een Nederlander die zo’n dieet een volledig jaar heeft volgehouden. “Je kan minder water bij het poeder doen en er zo pap van maken,” gaf hij als tip om wat meer variatie in haar voeding te brengen. “Of je kan het poeder droog eten, of er ijsjes van maken.” Dat zag Danira allemaal niet zitten, zeker omdat het winter is en ijsjes momenteel niet aan de orde zijn.

Gezond

Na 3 weken komt de verrassende conclusie bij de dokter: Danira is nog steeds kerngezond en in even goede staat als toen ze aan het experiment begon. “Zo zie je maar”, haalt ze de schouders op. “Op shakes leven en toch gezond zijn, het kan.”