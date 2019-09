Danira: “Mijn topmoment van de dag? Als ik me laat ontschminken” KDL

09 september 2019

06u00

Bron: VRT 0 TV Danira Boukhriss Terkessidis heeft haar eerste week als talkshowhost achter de rug. Linde Merckpoel vroeg zich af hoe een werkdag van Danira er nu uitziet en nam meteen de proef op de som: ze volgde Danira een dag lang.

De vlog van Linde begint alvast met verbazing, want niet alleen komt Linde te weten dat Danira op de VRT-parking van de schermgezichten mag staan, een plaats waar Linde nog nooit geweest is, ze ziet ook hoe betrokken Danira bij de show is. “Ik dacht dat Danira meteen in de schminkstoel ging zitten, maar ze is al een hele voormiddag aan het babbelen en vergaderen over alle onderwerpen en gasten die vanavond passeren”, vertelt Linde.

Al heeft de schminkstoel voor Danira toch een apart plaatsje in haar hart. “Mijn topmoment van de dag? Als ik mij na de show laat ontschminken. Dan begint voor de mij de ontspanning.”