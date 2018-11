Danira en Kobe Ilsen over ‘Over Eten’: "Ik zou tekenen om tot het einde van mijn dagen samen programma’s te maken” Mark Coenegracht

14 november 2018

00u00 0 TV Wat kunnen we doen aan de gigantische berg voedsel die we wereldwijd verspillen? Daar buigen Danira Boukhriss Terkessidis en Kobe Ilsen zich vanavond over in een nieuwe aflevering van 'Over eten'. Na twee seizoenen botert het nog altijd prima tussen de twee.

Het derde seizoen van 'Over eten' heeft zijn start niet gemist. De voorbije twee afleveringen waren goed voor gemiddeld 850.000 kijkers, die allemaal wilden zien hoe Kobe en Danira met plezier voedingsmythes doorbreken. Vanavond pakt het duo de voedselverspilling aan. Terecht thema, want wereldwijd wordt ruim 30% van de totale voedselproductie uiteindelijk niet opgegeten. De oorzaak ligt zowel bij de producent als bij de consument.

Danira volgt daarnaast de weg die bloemkolen afleggen van boer tot veiling en gaat na welke exemplaren niet op ons bord belanden: van bloemkolen die te lelijk zijn tot roosjes die te klein zijn voor de diepvrieszak. Kobe volgt dan weer de consument en legt met verborgen camera onze kieskeurigheid vast. De BV van eetdienst is deze week Christoff, een schlagerzanger met een liefde voor stevige Vlaamse kost. De 'Over eten'-ploeg volgt de charmezanger langs een royaal ontbijt, éclairs en koffie... met koekjes.

Zelfde recept

Danira en Kobe zijn na het vorige seizoen verhuisd en presenteren 'Over eten' voortaan vanuit Pakt in Antwerpen. Voor de rest hebben ze weinig aan het concept veranderd. "Ja, we werken nu meer met centrale thema's, maar eigenlijk koken we gewoon verder met het recept dat de vorige seizoenen heel goed gewerkt heeft", zegt Kobe. "Veranderen om te veranderen zou toch oerdom zijn. De voorbije seizoenen hebben we onze opdracht erg goed vervuld: we hebben een groot publiek én veel jonge kijkers bereikt".

Het duo wil dat publiek bovenal iets bijbrengen. "We willen kijken of er andere, gezondere of betere keuzes zijn. En heel belangrijk, zonder daarbij een belerend vingertje op te steken. Een diëtist die komt preken, knippen we uit de reportage", zegt Danira. "We willen mensen ook steeds verrassen. Wist je bijvoorbeeld dat spaghettisaus met rundsgehakt magerder is dan met kippengehakt?" Toch bepalen de kijkers zelf of ze de adviezen opvolgen. "Je bent baas over je eigen lijf, maar ik merk wel bij mezelf dat ik af en toe wel eens een andere keuze maak dan vroeger. Omdat ik beter geïnformeerd ben en na een paar seizoenen echt wel een betere kennis heb over voedsel", aldus Kobe.

Meer diepgang

Dat Kobe en Danira na een jaartje pauze opnieuw samen aan 'Over eten' zouden beginnen, stond in de sterren geschreven. "Da's ons kindje, hé. Ik zou meteen tekenen om tot het einde van mijn dagen samen programma's te maken", zegt Kobe. "We vullen elkaar perfect aan. We hebben een ongelooflijke gunfactor voor elkaar. Er is op geen enkel moment concurrentie tussen ons. We willen beide toegankelijke, informatieve televisie maken. De ene week mag ik een thema uitwerken, de andere week is het aan Danira. Dankzij de thema-uitzendingen kunnen we nu ook dieper gaan. Vroeger waren we een echt magazine, nu is er toch iets meer diepgang. Onder andere door onze wekelijkse quiz én de gevolgde BV."

'Over eten', vanavond om 20.35 uur op Eén.