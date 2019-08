Exclusief voor abonnees Danira Boukhriss Terkessidis (29) warmt zich op voor eigen talkshow: “Ik moét dit gewoon goed doen. Voor al mijn 'sisters’” Nadine Van Der Linden

26 augustus 2019

05u00 0 Showbizz Daar zijn we toch wel curieus naar, hoe Danira Boukhriss Terkessidis (29) het er straks van af zal brengen, in haar eerste talkshow op Eén. Zij eigenlijk ook. "Ik leef op een rare mengeling van adrenaline en faalangst", zegt ze, terwijl de druk op haar bevallige, blote schouders ligt. Maar ze zijn stevig: “Ik moét dit gewoon goed doen. Voor al mijn 'sisters'."

Wil je de studio even zien?" Ja, dat willen we wel, bij ons bezoek aan Studio 5 van de Reyerslaan. Daar zal de kraakverse talkshow van Danira, 'Vandaag', vanaf 2 september worden opgenomen. Mooi decor, dat kunnen we u al verklappen. Een eerder ruwe, industriële setting, met kabels die gewoon los hangen en bakstenen die zichtbaar zijn: dat is hip, en bovendien spaart het een bezetter uit. Pontificaal staat een gezellige, houten tafel. Danira wrijft er eens over. "Mijn vingerafdrukken staan al overal. Die tafel is een houvast tijdens de gesprekken, dat moet goed voelen." Ze wou ook een smálle tafel, vertelt ze. "Dan zit ik dicht bij mijn gasten, dan kan ik ze eens aanraken, hun arm eens vastnemen als dat nodig is. Ik heb dat wel in mij: contact zoeken." Of de knieën van de zes gasten mekaar ook ónder tafel raken, willen we weten. "Nee, daarvoor is ze dan toch weer te breed. Het moet gezellig zijn, maar er zijn grenzen. (lacht)"

2 september, Danira. Weet je vanbuiten hoeveel nachten dat nog slapen is?

"Ik tel af, ja. Ik zweef momenteel ergens tussen 'jeuj, supercool!' en 'oh neen, waar ben ik aan begonnen?' Een rare mix van adrenaline en faalangst, is het. Op en af. Maar ik heb me alleszins nog niet laten verlammen door de verwachtingen, hoewel ik een grote piekeraar ben. (stil) Daar ben ik toch al een beetje trots op."

Heb je getwijfeld, toen de vraag viel?

"Zeker. 'Ikke!? Ben ik niet te jong? Kan ik dat? Weet ik genoeg? Is het niet te vroeg voor een eigen laatavondshow?' Dat is allemaal door mijn hoofd gegaan. En tegelijk wist ik direct: dit is een gouden kans. Als ik het niet had gedaan, en als ik daar straks op 2 september iemand anders zou zien zitten, zou het pijn doen. 'Verdorie, waarom heb ik dat laten passeren?' (denkt na) Ik voelde: neen zeggen zou louter uit angst zijn. En angst mag een mens niet tegenhouden, vind ik. Dan krijg je spijt. Ook omdat ik het wel als een statement van Eén zag: 'We vragen nu eens een jonge vrouw! En we zien wel wat dat geeft!'"

