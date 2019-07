Dana Winner deelt het podium met haar ‘The Voice Senior’-finalisten in Nederland KD

01 juli 2019

13u59 0 TV Zaterdag vierde Dana Winner (54) haar 30-jarige carrière met een jubileumconcert in het Nederlandse Losser. Voor de gelegenheid nam de zangeres haar twee finalisten uit het VTM-programma ‘The Voice Senior’ mee.

Lou Driessen en Michel Acass maakten deel uit van Dana haar team in ‘The Voice Senior’. Beide heren brachten een nummer uit het programma en sloten het gastoptreden samen met Dana af met het toepasselijke ‘The Winner Takes It All’. “Tijdens ‘The Voice Senior’ was ik al ontzettend blij om kennis te maken met zoveel talent, maar om gisteren mijn twee finalisten, Lou en Michel, te zien stralen. Dat geeft echt voldoening”, aldus Dana. Op 9 november zal Michel ook te gast zijn tijdens Dana’s concert in de Lotto Arena. Dat beloofde ze hem tijdens de talentenjacht op VTM.