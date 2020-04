Dan toch ruzie tussen hoofdrolspelers 'Will & Grace'? "Het was geen makkelijk jaar” SDE

26 april 2020

11u30

Bron: Page Six 0 TV Al een hele tijd doen geruchten de ronde over ruzie tussen Debra Messing (51) en Megan Mullally (61), de twee vrouwelijke hoofdrolspeelsters uit ‘Will & Grace’. Die geruchten werden nooit bevestigd, maar de producenten van de show geven nu wel toe dat er problemen zijn geweest.

Dat het tussen Debra Messing en Megan Mullally niet echt meer botert, werd de laatste maanden steeds duidelijker. Zo volgden de twee actrices elkaar plots niet meer op Instagram en werden ook promofoto’s op sociale media waar ze allebei opstonden, steeds zeldzamer. Toen Megan besloot om de show tijdelijk te verlaten - waardoor ze niet te zien is in twee afleveringen van het huidige seizoen - draaide de geruchtenmolen dan ook op volle toeren. Eric McCormack, die Will speelt, ontkrachtte de geruchten echter in UsWeekly. “Het is geschift, geschift!”, zei hij toen. “Ik denk dat mensen zich hier te veel zorgen over maken. We komen alle vier nog steeds erg goed overeen. Is altijd zo geweest.”

Maar uit een recent interview van producenten David Kohan en Max Mutchnick blijkt dat er wel degelijk een haar in de boter zat. “We gaan uit van het principe dat alles om het werk draait. Het draait gewoon om het werk. En als we daaraan vasthouden, dan houden we jullie ook ver weg van wat er dit jaar ook op de set gebeurd is. Dat zou enkel in de weg gestaan hebben van de verhalen die we wilden vertellen.”

Maar, geeft Mutchnick toe: “Het was geen makkelijk jaar. Maar het nalatenschap van de show is voor ons veel belangrijker dan een tijdelijke ruzie die op de set plaatsvindt.”

