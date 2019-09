Dan toch nog voor Apple TV: Nederlanders kunnen vanaf vandaag als eersten ter wereld naar Disney+ kijken MVO

12 september 2019

12u00

Bron: ANP 4 TV Concurrenten als Netflix, Apple TV+ en Videoland kunnen hun borst natmaken. De nieuwe streamingdienst van Disney, Disney+, is vanaf vandaag namelijk al te gebruiken in Nederland. Gebruikers kunnen de dienst tot 12 november gratis uitproberen. Nederland is het eerste land ter wereld dat toegang krijgt tot de app.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Nederland één van de eerste landen zou zijn waar Disney+ zou worden uitgerold. Maar waar eerst verwacht werd dat die periode om 12 november zou starten (zoals in de andere testlanden: de VS en Canada), blijkt Nederland bijzondere voorrang te krijgen. Het is het enige Europese land dat mag deelnemen aan de proefperiode.

Wie zijn proefperiode niet opzegt in november betaalt vanaf dan 6,99 euro per maand of 69,99 per jaar voor een abonnement. Abonnees krijgen voor dat bedrag de beschikking over reclamevrije films, series en andere programma’s van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. De dienst biedt abonnees niet alleen toegang tot de uitgebreide filmbibliotheek van Disney en dertig seizoenen van ‘The Simpsons’, maar het zal ook de plek zijn waar de nieuwste films van Disney te streamen zijn, zoals ‘Captain Marvel’, ‘Avengers: Endgame’, ‘Aladdin’, ‘Toy Story 4', ‘The Lion King’, ‘Maleficent 2', ‘Frozen 2' en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’. Er zal tevens ook een nieuwe live action-remake van ‘Lady En De Vagebond’ te zien zijn, die exclusief op het Disney+-platform wordt vrijgegeven.

Wanneer de dienst naar België komt, is nog onduidelijk. The Walt Disney Company hint naar een release in het voorjaar van 2020.