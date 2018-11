Dan toch nog niet definitief voorbij: “Orange Is the New Black krijgt nieuwe spin-off” TDS

09 november 2018

16u57

Bron: Hollywood Reporter 4 TV Het nieuws sloeg bij de trouwe kijkers in als een bom: ‘Orange Is the New Black’ zal stoppen na het zevende seizoen, dat in 2019 gelanceerd wordt. Dat maakte de cast onlangs zelf bekend op Twitter. Toch is er voor de fans allicht nog hoop: de maker van de reeks laat immers weten dat hij een vervolg of doorstart overweegt.

Hitserie ‘Orange Is the New Black’ is één van de boegbeelden van streamingdienst Netflix. De serie is gebaseerd op het boek van Piper Kerman, een welgestelde dertiger die na een kleine misdaad vijftien maanden de gevangenis in moest. ‘Orange Is the New Black’ won de afgelopen jaren tientallen prijzen, waaronder Primetime Emmy’s en meerdere Screen Actors Guild Awards. Eerder verbazend dus dat de stekker uit de reeks werd getrokken.

Toch is het definitieve einde misschien nog niet in zicht. De baas van productiemaatschappij Lionsgate TV Group, die de serie voor Netflix maakt, laat aan Hollywood Reporter dan ook weten dat hij een doorstart voor de serie overweegt. Het zou dus niet gaan om een achtste seizoen, maar wel om een vervolgserie.

Nieuw verhaal?

Vraag is dan: krijgen de kijkers straks een volledig nieuwe verhaallijn te zien, of zullen ze elementen uit ‘Orange Is the New Black’ kunnen herkennen? De studiobaas blijft op de vlakte. “We overwegen een mogelijk vervolg op de serie die bedacht is door Jenji Kohan met Taylor Schilling, Laura Prepon, Uzo Aduba en Danielle Brooks. We zijn al bezig met gesprekken, en als de tijd daar rijp voor is, dan zullen wij verder praten over een mogelijk vervolg”.

De serie wordt geprezen om de realistische manier waarop de problemen die in de Amerikaanse samenleving spelen worden verbeeld in de afgesloten gemeenschap waar vrouwen van alle achtergronden gedwongen met elkaar samenleven.

"We're already in discussions and, when the timing is right, we'll talk further with Jenji about a potential sequel" #OITNB https://t.co/Gl8zMxOZJo Hollywood Reporter(@ THR) link