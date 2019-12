Dan toch nieuw seizoen van ‘Temptation Island’ op tv? RTL zet de deur open MVO

31 december 2019

06u43 0 TV Een vrouw die werd aangerand op tv, dat was toch even schrikken. De Nederlandse tv-zender RTL besloot na het fiasco in datingprogramma ‘De Villa’ zelfs op dergelijke programma’s volledig van de buis te halen. De toekomst van ‘Temptation Island’ was dus onzeker, maar nu klinkt het toch alsof er nog hoop is voor het populaire format.

Er is immers al een nieuw seizoen van ‘Temptation Island’ gemaakt. De uitzending daarvan werd echter tegengehouden door de naarstige situatie. Nu ziet het ernaar uit dat we het alsnog te zien zullen krijgen.

“We zijn ervan overtuigd dat je dit soort programma’s kunt blijven maken. Mensen moeten zich alleen volledig veilig voelen. Voor, tijdens én na de opnames”, klinkt het bij de woordvoerder van RTL, in een reactie aan het Nieuwsblad. Wannéér het nieuwe seizoen van ‘Temptation’ op RTL of bij ons op VIJF te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.