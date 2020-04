Dan toch geen vier maanden zonder 'Familie': acteurs duiken in het archief voor onlinereeks HL

29 april 2020

07u00 0 TV De fans zullen 'Familie' De fans zullen 'Familie' dan toch geen vier maanden moeten missen . De afleveringen blijven wel geschrapt tot na de zomer, maar VTM lanceert vanaf vrijdag ''t Zit in de familie'. Die onlinereeks op VTM GO moet de soaploze periode helpen overbruggen.

Omdat de tv-studio's door de coronacrisis al weken gesloten zijn, eindigde het 29ste seizoen van 'Familie' vorige vrijdag veel vroeger dan gepland. "Door het plotse wegvallen van de reguliere afleveringen is het gemis bij onze trouwe kijkers groot", zegt creative producer Wim Feyaerts. "Daarom hebben we samen met VTM een extraatje uitgewerkt. In de nieuwe reeks ''t Zit in de familie' gaan we terugblikken op de hoogtepunten van 'Familie'. Na 29 seizoenen hebben we oneindig veel uniek beeldmateriaal verzameld, waaruit onze cast met plezier de beste fragmenten zal selecteren. Daarvoor gaan we elke week bij één van onze acteurs thuis langs. Die bundelt zijn of haar strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten in een top 5 en vult die aan met sappige anekdotes of goed bewaarde geheimen van tijdens de opnames. ''t Zit in de familie' wordt dus één brok pure nostalgie."

Eén aflevering zal 10 à 15 minuten duren en kun je enkel online bekijken op VTM GO. Op vrijdag 1 mei start de reeks meteen met drie afleveringen. Kürt Rogiers (Lars) zet de meest gehate slechteriken uit 'Familie' op een rij, Jan Van den Bosch (Zjef) blikt terug op de meest romantische momenten en Jef De Smedt (Jan) grasduint in de strafste optredens van de bomma. Zo zal te zien zijn hoe Anna ooit met Regi op de set stond. Ook Jo Hens (Niko), Jasmijn Van Hoof (Stefanie) en vele andere collega's komen aan bod.

Na 1 mei is er elke vrijdag om 14 uur een nieuwe aflevering te zien op VTM GO.

