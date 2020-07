Dan toch geen reboot van ‘The Office’ LOV

15 juli 2020

19u46 0 TV De hoop van ‘The Office’-fans op een nieuw seizoen werd met de grond gelijk gemaakt. Er werd gedacht dat deze als verrassing zou worden gelanceerd samen met een nieuwe streamingdienst, maar daar is niets van aan.

NBC, het Amerikaanse televisienetwerk dat achter de bekende serie zit, lanceerde woensdag z’n eigen streamingservice genaamd Peacock, met het logo van de zender. Verwacht werd dat bij die lancering een nieuwe seizoen van ‘The Office’ zou horen, maar daar blijkt nu niets van waar te zijn.

“Er zijn geen specifieke gesprekken geweest om The Office te herlanceren voor Peacock”, zegt NBC tegen Deadline. “We hebben besproken wat we konden doen met ‘The Office’ voor de lancering van onze streamingsdienst, maar nieuwe afleveringen zijn nooit ter sprake geweest.” Alle negen seizoenen van ‘The Office’ zullen wel te zien zijn op Peacock.

De serie was razend populair en werd uitgezonden van 2005 tot 2013. De roep om nieuwe afleveringen is er al lang, maar er werd nog geen gehoor aan gegeven. Bij de lancering van de streamingdienst kregen wel ‘30 Rock’ en ‘Parks & Recreation’ nieuwe seizoenen.

Volgens Greg Daniels, één van de makers van de serie, zijn de verwachtingen van ‘The Office’-fans onrealistisch. “De meeste mensen verwachten dat er nieuwe afleveringen komen met dezelfde cast en dat we gewoon de draad weer oppakken waar we gestopt zijn. Het is waarschijnlijk onmogelijk om elk personage terug te krijgen. Veel van de acteurs zijn nu bezig met andere projecten.”