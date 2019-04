Dan toch een tweede seizoen voor #LikeMe SD

08 april 2019

19u25

Bron: Belga 0 TV De productie van het tweede seizoen van de populaire Ketnet-reeks #LikeMe gaat door zoals gepland. De VRT besliste namelijk om de samenwerking met het productiehuis Fabric Magic toch verder te zetten, nadat vrijdag bekend raakte dat een van de bedenkers van het programma in de cel zit op verdenking van zedenfeiten tegenover minder- en meerderjarigen.

B.V.O. is een van de zaakvoerders van Fabric Magic, en was als choreograaf een van de bedenkers van #LikeMe. Afgelopen vrijdag bevestigde de raadkamer zijn aanhouding, op verdenking van verkrachting ten aanzien van minder- en meerderjarigen, aanranding van de eerbaarheid en aanzetten tot ontucht. Het parket opende vorige zomer een onderzoek naar de man nadat er een klacht was ingediend door een vermeend slachtoffer. In de loop van het onderzoek kwamen nog drie andere slachtoffers in beeld. In totaal gaat het nu om drie minderjarigen en één meerderjarige. De feiten zouden dateren van voor 2014, terwijl het productiehuis werd opgericht in het voorjaar van 2016.

“B.V.O. heeft in overleg met productiehuis Fabric Magic beslist om tijdelijk terug te treden als zaakvoerder zolang het onderzoek loopt. Als gevolg van deze beslissing kan de samenwerking van VRT met Fabric Magic doorgaan", zegt de VRT nu in een mededeling.