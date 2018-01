Dan tóch geen comeback van Karel Deruwe in 'Familie': "De kijkers hadden zo'n 'Dallas'-scenario nooit aanvaard" FV & IDR

09u02 6 VTM TV Het was dus maar een droom, de 'terugkeer' van Guido Van den Bossche in 'Familie'. Geen definitieve comeback voor Karel Deruwe (61), en dat vonden alle betrokkenen maar logisch: "Iemand plots uit de doden laten opstaan, dat kunnen we nu niet meer maken", klinkt het.

In aanloop naar de dubbellange aflevering was er al heel wat rond te doen op het internet. Want het lijk van de in 1999 vermoorde Guido Van den Bossche zou worden opgegraven. Om voor eens en altijd uit te maken of hij wél of níet de vader van Amélie is. Maar de kist bleek tot ieders verbazing leeg te zijn. En misschien nóg straffer: Guido's dochter Véronique en haar vroeger lief Herwig leken dit sinistere en bijzonder pijnlijke mysterie op hun geweten te hebben...

