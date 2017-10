Dan Karaty pronkt op de cover van Men’s Health En daar heeft hij hard voor moeten werken Redactie

Hoewel wij de 41-jarige danser en choreograaf vooral kennen van zijn rol als jurylid in Belgium’s Got Talent, heeft Dan Karaty ook daarnaast niet stilgezeten. De laatste maanden werkte hij zich uit de naad om een zo gespierd mogelijk bovenlichaam te krijgen. Met resultaat, zo blijkt nu. ‘Dit is mijn meest onthullende magazinecover ooit,’ klinkt het. ‘Ik heb een hele hoop prachtige kleren mogen passen, maar uiteindelijk heb ik er bijna geen gedragen!’ Dan prijkt namelijk op de cover van het populaire Men’s Health magazine, waarin hij zich letterlijk en figuurlijk blootgeeft. Het nummer is de hele maand verkrijgbaar.

