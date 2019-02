The Walking Dead Gesponsorde inhoud Dan Fogler (Luke) zoekt zijn weg in de wereld van The Walking Dead “Ik denk dat ik mijn mannetje zou kunnen staan tegen die zombies.” Aangeboden door FOX

Op 11 februari is het zover. Dan kun je op FOX ontdekken hoe het verder gaat met de dappere overlevenden in ‘The Walking Dead’. Nooit een aflevering gezien? Geen probleem: dit is het ideale moment om in de serie te stappen, want de helden moe-ten het hoofd bieden aan een luguber nieuw gevaar: de Whisperers.

Het leven gaat verder. Zes jaar na het (voorlopige?) afscheid van Rick Grimes bouwen Michonne, Maggie, Daryl en de anderen verder aan een nieuwe maatschappij. Onder hen zien we ook een paar nieuwelingen, zoals de goedmoedige muziekprofessor Luke, gespeeld door Dan Fogler (42). De Amerikaanse acteur is vooral bekend door zijn rol als de olijke bakker Jacob uit de ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’-films. Over ‘The Walking Dead’ hoef je hem niets te leren.

Hoe goed kende je ‘The Walking Dead’?

“Ik ben al sinds jaar en dag een enorme fan van de originele stripreeks van Robert Kirk-man. Ik heb veel bewondering voor de lef die hij aan de dag legt. Je zou denken dat een horrorserie als ‘The Walking Dead’ om de twee pagina’s moet choqueren, maar Robert Kirkman durft het aan om lange levensechte scènes te schrijven waarin niets gebeurt. Als het onheil dan uiteindelijk toch toeslaat, ben je er elke keer niet goed van.”

Heb je ‘The Walking Dead’ ook op televisie trouw gevolgd?

“Ik heb van elk seizoen wel een paar episodes gezien. Nu ben ik natuurlijk weer helemaal mee. Toen ik het voorstel kreeg om mee te spelen in ‘The Walking Dead’ sprong ik een gat in de lucht. Het is een droom die werkelijkheid wordt.”

Jouw personage, Luke, is een buitenbeentje in de serie. Hij is een onverbeterlijke optimist, en hij zit niet om een grapje verlegen. Dat verwacht je niet in een wereld die zo troosteloos en hard is als ‘The Walking Dead’.

“Daarom is hij net belangrijk. Luke heeft nog hoop in zich en dat is besmettelijk. De mensen hebben hem graag. Hij herinnert ze aan al de dingen die het leven waardevol maken, zoals kunst en samenhorigheid en humor. Grapjes maken is mijn tweede natuur, en ik vond het maar normaal dat Luke dat ook zou hebben. Luke is zen. Hij weet hoe je iets negatiefs kunt ombouwen in iets positiefs.”

In ‘The Walking Dead’ loert het gevaar om elke hoek. Deze keer komen jullie in aanvaring met een grote nieuwe dreiging: de Whisperers. Wat kun je over hen kwijt?

“Ik vind ze echt eng. Het idee dat iemand de huid van lijken als masker gebruikt, jaagt me de stuipen op het lijf. Het doet me denken aan Michael Myers uit ‘Halloween’, of Hannibal Lecter.”

In het dagelijks leven ben je een creatieve duizendpoot. Behalve acteur ben je schrijver, regisseur, zanger en zelfs beeldhouwer. Maar kun je ook iets wat van pas zouden komen als de doden ooit echt opstaan?

“Totaal niets! Al mijn talenten zitten in de rechterkant van mijn brein, de artistieke kant. Alhoewel, ik denk dat ik wel mijn mannetje zou staan tegen die zombies. En als dat niet lukt, kan ik altijd een lekkere lasagna maken voor iedereen.” (lacht)

