Damiano, dé hunk van ‘Blind Getrouwd’: "Ik ben de clichés over mijn lichaam nu al beu" Hij was personal trainer en voormalig Mister Belgium-kandidaat



06 februari 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Z’n kersverse bruid Wendy kon haar enthousiasme niet verstoppen toen ze voor ’t eerst z’n sixpack zag. Maar of Damiano Fiore (38) daar zo blij mee is? De fitnesscoach uit ‘Blind Getrouwd’ wil deze week in Dag Allemaal maar al te graag tonen dat hij méér is dan een sportgekke spierbundel.

"Mensen die me voor het eerst zien, denken vaak: da’s een player met weinig inhoud", zegt Damiano. Tegen wil en dank lijkt de stoere bink met Italiaanse roots op weg om dé cultfiguur van ‘Blind Getrouwd’ te worden. Omdat hij zestien jaar geleden een gooi deed naar de titel van Mister Belgium? Of omdat hij ietwat klinkt als een ‘Tegen De Sterren Op’-typetje van Chris Van Espen? Of misschien vanwege z’n wel erg vreemde reactie toen hij zijn bruid Wendy voor het eerst te zien kreeg? 

Voor dat laatste heeft Damiano trouwens een opmerkelijke verklaring. "Wist je dat ik tien minuten moest wachten in de trouwzaal voordat Wendy binnenkwam?", blikt Damiano terug. "Ik ging kapot van de stress. Dat ik iedereen in de zaal tweemaal begroet heb, kwam puur door de zenuwen."

