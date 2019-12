Dalilla Hermans tóch weer op de VRT HL

17 december 2019

00u00 3 TV Enkele weken geleden liet Dalilla Hermans (33) nog op sociale media weten dat ze nooit meer zou ingaan op een invitatie van een VRT-programma - tenzij op Ketnet - en toch is ze vanavond in 'Winteruur' te zien op de sofa van Wim Helsen (51).

Eind oktober vertelde Dalilla dat ze bij sommige programmamakers van de openbare omroep meermaals het gevoel kreeg dat ze niet gerespecteerd werd of au sérieux werd genomen. Zo was ze niet tevreden over haar passages in programma's als 'De afspraak' en 'Van Gils & gasten', al was niet meteen duidelijk of die ervaringen ook aan de grondslag van haar beslissing lagen.

Opgenomen in zomer

Vanavond is de columniste en activiste desondanks te gast in het Canvas-programma 'Winteruur'. "Die aflevering werd afgelopen zomer al ingeblikt en mijn uitspraak over de VRT dateert pas van oktober", zegt Dalilla. "Tja, vervelend. Mocht men mij vandaag vragen om langs te komen, zou ik wel degelijk bedankt hebben en niet zijn gegaan. Ik ben ondertussen ook met compleet andere zaken bezig. Het is dus eerder een ongelukkige samenloop. Ik blik wel tevreden terug op de opname voor 'Winteruur', waar ik trouwens al voor de tweede keer te gast was. Ik had achteraf een tof gevoel en heb Wim altijd graag gehad. Deze keer koos ik voor een fragment uit 'Vlaanderen boven' van Raymond van het Groenewoud en ik denk dat het een mooie aflevering is geworden."

'Winteruur', 23.00 uur op Canvas

Kijk ook: Dalilla Hermans legt uit waarom ze niet meer op bezoek wil bij de VRT