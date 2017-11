Dalilla Hermans mikpunt van racistische brief, maar ze krijgt veel steun: "Je bent een topwijf" TDS

10u00 0 FB Tijs Vanneste / VIER TV De afgelopen dagen maakte Dalilla Hermans furore in 'De Slimste Mens Ter Wereld'. De journaliste wist maar liefst negen keren door te stoten, en laat met die score voorlopig iedereen achter zich. Welverdiend, vinden velen. Maar één iemand kan Dalila duidelijk niet appreciëren.

De schrijfster kreeg namelijk te maken met een gemene brief, waarin iemand verwijst naar alle heisa rond de Oerwoudfuif van een tijdje geleden. Hermans vond het toen niet kunnen dat de scouts van Hansbeke een stereotiepe afbeelding van een zwarte had gebruikt om reclame te maken voor hun jaarlijkse fuif in het gelijknamige thema.

Het was zanger Tijs Vanneste, beter bekend als Jef Van Echelpoel, die de kwetsende brief deelde via zijn Facebookprofiel. ​"Geen praatjes van een illegaal aub!!! afrikanen naar africa!!", schrijft de afzender onomwonden. Vanneste en Dalila waren samen in 'De Slimste Mens' te zien, hij reageert ontzet.

"Zo triestig"

"Zo triestig dat het bijna lachwekkend is", begint hij zijn relaas. "Een beetje exposure door een f****ng SPELprogramma op tv en dit soort briefjes krijgt Dalilla (overigens een topper EN verstandig!) dus in haar brievenbus..."

"Kijk, je hoeft een niet eens te zijn met haar kritische kijk op de dingen... bijlange nie zelfs", gaat hij verder. "In een vrije samenleving is iedereen vrij om te denken en te vinden wat hij/zij wil, daarover wordt dan gepraat als volwassen mensen (of zo zou het toch moeten zijn) maar dit soort dingen zijn in mijn ogen gewoonweg schaamtelijk. En dan bedoel ik niet alleen de spelfouten.... Als ik mijn ietwat publieke status van het afgelopen jaar ERGENS voor wil gebruiken is het dit wel!!"

De zanger waarschuwt er ook voor enkele vriendschappen in de vuilbakken te gooien: "Mochten er zich onder mijn 5000 virtuele fb-vrienden mensen bevinden die het niet eens zijn met mij in deze, gelieve u dan ASAP uit mijn vriendenlijst te schrappen en ruimte te maken voor weldenkende mensen ;-) You go girl!"

Hartverwarmende reacties

In de vele reacties onder de post willen tientallen mensen Dalila Hermans nu een hart onder de riem steken: "Wat nen triestige mens heeft zen eigen daar mee bezig gehouden Zeg??? Hoe achterlijk kunde zijn!!! Dalila ge zijt een topwijf en een knappe verschijning ook en trekt u alstublieft niks aan van die domme onnozelaars die van die briefjes sturen", klinkt het.