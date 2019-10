Daisy verovert alle harten in ‘Belgium’s Got Talent’ met emotioneel lied KD

25 oktober 2019

22u30

Bron: VTM 0 TV In de laatste auditie-aflevering van ‘Belgium’s Got Talent’ passeert er weer heel wat talent de revue. Al stak een kandidate er met kop en schouders boven uit. De 27-jarige Daisy verloor haar moeder op jonge leeftijd, waardoor ze een hechte band met haar vader ontwikkelde. Recentelijk liet ook hij het leven. Haar verdriet zette de blinde vrouw om in een lied, waarmee ze de harten van iedereen in de zaal veroverde én brak. “Je hebt me diep geraakt”, aldus een emotionele An Lemmens.

Ook heel wat andere kandidaten lieten het beste van zichzelf zien in de aflevering. Zo was er BeCircle, een acrobatische groep die heel wat gekke kunstje uitvoerde. Qua energiepeil moesten de Rebel Ropes niet onderdoen. De leuke meisjes sprongen dat het een lieve lust was en verzilverden zo genoeg ja-stemmen van de jury. Net als Tumbling Essen, dat eveneens voor het uitputtende, lichamelijke werk ging.

Voor wie liever wat minder vrolijks heeft, was er deze enge danscrew. Ze joegen de jury de stuipen op het lijf, maar wisten wel te overtuigen. Al was Jens maar wat blij dat hij zijn juryplekje weer mag afstaan aan Niels, voor wie hij tijdelijk inviel. “Ik vind het eng, maar mag de fakkel weer terug geven aan Niels, dus voor mij is het een ‘ja’.” Ook de andere juryleden, die wel op post blijven, lieten de groep door.

De iets oudere breakdancers hadden dan weer de lachers op hun hand. An Lemmens werd helemaal vrolijk van hun enthousiasme, al waren het natuurlijk hun fantastische moves die ervoor zorgden dat ze vier keer een ‘ja’ kregen.