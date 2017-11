Dagelijkse Dorst? Jeroen Meus wil eigen bier op de markt brengen EB

Bron: Belga 0 © VRT VERNE Photography Jeroen Meus. TV Tv-kok Jeroen Meus wil een nieuw bier op de markt brengen. Dat heeft hij gezegd in een gesprek op ROB-tv. "Ik ben ervan overtuigd dat het met een persoonlijke touch, ondanks de veelheid aan bestaande bieren, nog steeds mogelijk is om met een nieuw product het verschil te maken", aldus Meus, die overigens al aan het tweede brouwsel toe is omdat het eerste niet genoeg genoeg was.

Omdat hij op het Prix Europa festival in Berlijn de prijs voor de beste docu won, twijfelt Meus er ernstig over om alsnog een derde seizoen te maken van de reeks 'Goed Volk'. Eerder had hij gezegd dat hij twee seizoenen van dit programma waarin hij via de keukendeur probeert binnen te dringen in gesloten gemeenschappen, voldoende vond.

Tussen kerst en Nieuwjaar toert Meus met zijn VRT-programma 'Dagelijkse Kost' nog rond in een kerstbusje. Op de Leuvense kerstmarkt, die dit jaar van 7 tot en woensdag 20 december plaatsvindt, verkoopt Meus opnieuw 'haute dogs'. Hij presenteert er een speciale kerstversie van dit product gebaseerd op stoofvlees met frietjes.

Sabbatmaand

Jeroen Meus kondigde ook aan dat hij er in het voorjaar van 2018 met zijn vrouw en vijfjarige zoontje Georges een maand volledig tussenuit trekt. Om dit mogelijk te maken en een programma zoals 'Dagelijkse Kost' te laten doorlopen, heeft hij het momenteel extra druk.