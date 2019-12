Daft Punk komt Franse les geven en heldhaftige opa krijgt ultiem bedankje: dit was de eerste nieuwe aflevering van ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen’ MVO

02 december 2019

21u50 0 TV Daft Punk komt Franse les geven, een heldhaftige opa krijgt een wel héél bijzonder bedankje en zelfs Niels Destadsbader moet eraan geloven… Jens Dendoncker is terug met een nieuw seizoen ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’.

In de eerste aflevering op maandag 2 december neemt Hoe Zal Ik Het Zeggen?-bedenker Tim Van Aelst samen met zijn boer en schoonzus zijn 16-jarige neefje Viktor te grazen. “Laat ons zeggen dat onze Viktor van Frans weinig fromage heeft gegeten”, klinkt het. “Op elke familiebijeenkomst bleef ik van mijn broer Peter en m’n schoonzus Annemie horen dat Frans om het zacht uit te drukken niet Viktors favoriete vak was, en dat hij er eenvoudigweg te weinig voor deed. We vonden het alle drie hoog tijd dat Viktor zijn lesje - hopelijk - eens leerde, en laat ik nu net een programma hebben dat zich er perfect toe leent om zo’n boodschap op een onvergetelijke manier over te brengen”.

De 17-jarige Bauke heeft een emotionele boodschap voor haar opa Jos. Vier jaar geleden kreeg het meisje plots een hartstilstand. Haar opa is haar meteen beginnen reanimeren en redde haar leven. Nu hij de ongeneeslijke spierziekte ALS heeft, voelt Bauke zich machteloos. “Opa heeft mij mijn leven teruggegeven en ik kan dat nu niet terug doen. Daar zit ik echt mee. Daarom wil ik hem nog één keer keihard bedanken.” Jens schakelt Jos’ muzikale held Guy Swinnen in en zijn koersidolen Roger De Vlaeminck en Niels Albert.

Broer en manager Kevin is het beu dat Niels Destadsbader zo’n sloddervos is. Zijn sleutels, trui, iPad, smartphone,… Alles heeft hij al eens kwijt gespeeld en dat zorgt voor veel problemen die Kevin en hun ouders continu moeten oplossen. Bij wijze van spreken half VTM wil Niels nu een lesje door hem te laten geloven dat hij gehackt is.