Daarom stopte Koen Wauters met de Dakar Rally: "Hoeveel signalen moeten ze geven?"

20 augustus 2020

22u00

Jarenlang was de Dakar Rally een van de grote passies van Koen Wauters (52), maar in 2012 nam de presentator voorgoed afscheid. In 'De Zomer Van' vertelt hij nu waarom hij die beslissing nam. "Ik had kippenvel."



In 2012 nam Koen Wauters definitief afscheid van de Dakar Rally. De race legde te veel beslag op z’n privéleven, klonk het. Maar het is wel een race die de presentator en zanger nooit is vergeten. “De kriebels voor Dakar zijn nooit weggeweest", bekent hij in ‘De Zomer Van’. “Nooit. Als je dat één keer gedaan hebt, dan zeg je ofwel dat het niets voor jou is, ofwel ben je verliefd. Ik was instant verliefd. En dan wil je nog. En nog. En nog."

De combinatie tussen de woestijn en de sfeer die er op de rustpunten hangt, bleek magisch. “Ik heb liever het zand dan het water", glimlacht Koen. “De woestijn is impressionant, eindeloos, onverbiddelijk en prachtig. De woestijn is fantastisch. En ik mis ook het team. Wanneer je stikkapot aankomt op den bivak staan ze je op te wachten en kan je je verhaal doen. Die sfeer, dat tentje ... Dat heeft een soort van romantiek. Jongens onder elkaar." De Dakar Rally is dan ook niet te vergelijken met racen op het circuit, zegt Koen. “Het is totaal anders dan het circuit. Daar is alles proper, meer beredeneerd. Zo moet het ook. Elke milliseconde kan tellen. Maar dit, Dakar, dat is gewoon avontuur."

Jacky Ickx

De beslissing om uiteindelijk toch te stoppen kwam er na aanleiding van een gesprek met icoon Jacky Ickx. Koen moest een filmpje draaien voor de zeventigste verjaardag van Jacky en Eddy Merckx. “Jacky zat in de auto die hij in Le Mans gebruikt had, te wachten in de regen, met een paraplu boven z'n hoofd, tot ze terug konden draaien", herinnert Koen zich. “Ik moest weg, dus ging even dag zeggen. Hij is echt een van m'n grote voorbeelden."

Jacky richtte het woord tot Koen. “Hij vroeg me waarom ik Dakar nog zou rijden. ‘Waarom?’ zei hij. ‘Wat heb je nog te bewijzen?' ‘Niets, maar ik doe dat graag’, antwoordde ik. ‘Tu sais, Koen, wij hebben geluk gehad, hé’, vervolgde Jacky. ‘Maar na elke rit weet je niet wat er zal gebeuren. En zeg me niet dat je aan 60% zal rijden, dat is niet waar. Je gaat telkens 100% als dat mogelijk is. Luister naar mij: je stopt. Je doet geen Dakar meer.’ Ik had kippenvel toen hij dat allemaal zei. Hij heeft ook een heel intrigerende stem. Beeld je dat in: in die legendarische auto en dan recht in je ogen kijken. ‘Denk aan Jacky en rijdt geen Dakar meer.‘”

Ongeluk

De laatste druppel kwam in 2015, toen Jurgen Damen - vijf jaar lang vaste co-piloot van Koen - verongelukte. “Hij moet basically over kop zijn gegaan, iets wat we allemaal al ettelijke keren voorgehad hebben”, zegt Koen. “Dat loopt meestal goed af, maar hij moet een slag gehad hebben. Het licht was uit. Hij liet vrouw en kind achter. Dan komt zoiets wel heel dichtbij. Want dan gaan ook onze vrouwen en kinderen denken: precies toch niet alleen maar fun. Iedereen begint na te denken, terecht ook.”

“Als je het verhaal van Jacky Ickx samen legt met Jurgen, dan heb je zoiets van: ‘hoeveel signalen moeten ze nog geven?’”, besluit Koen dan ook.



Ook actrice Tine Oltmans is te gast in ‘De Zomer Van’. Zij vertelt hoe ze in haar laatste jaar op de middelbare school gepest werd. “Dat is ook een irritant jaar, want je bent 17/18 jaar, je denkt: nu is het wat gesetteld... Toch niet." Maar daardoor leerde ze wel vechten voor haar plekje. “Ik ben op dat vlak een halve vent. Ik denk dan: al dat drama, dat hoeft voor mij niet. En het heeft me een drive gegeven: niemand komt tussen mij en m’n droom.”

