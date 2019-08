Daarom nomineerde ‘GOT’-ster Gwendoline Christie zichzelf voor een Emmy Award SDE

'Game of Thrones'-actrice Gwendoline Christie (40) is genomineerd voor een Emmy voor 'beste actrice', en dat heeft ze helemaal aan zichzelf te danken. De actrice stuurde haar eigen naam in én werd geaccepteerd.

“Ik vond het moeilijk om te doen," vertelt de actrice in The Los Angeles Times, “maar ik wilde graag de leiding hebben over mijn eigen toekomst. En ik wil graag proberen om mezelf kansen te geven. Vooral wanneer je heel hard werkt aan iets heel bijzonders en je jezelf over je grenzen heen hebt geduwd.” En dus won Gwendoline wat informatie in over de nominaties voor de Emmy Awards. “Ik keek na of het niet ongepast was om te doen, en men vertelde me dat het dat niet was. Mensen sturen hun eigen naam constant in. Maar ik had nooit verwacht dat het zou uitmonden in een nominatie, en ik denk niet dat andere mensen dat verwachtten. Maar ik moest dit doen voor mezelf. En als een eerbetoon aan het personage en waar ze volgens mij voor staat.”

Dat ze uiteindelijk genomineerd werd, betekent veel, vertelt Gwendoline. “Ik wilde de kans om erkend te worden voor alles waar mijn personage voor staat, voor wat ze voor mij betekent en voor de rol die ze gespeeld heeft - hoe klein ook - in de manier waarop we vrouwen in de entertainmentwereld steeds meer op een andere manier zien. Een realistischere en meer onconventionele manier.” En de actrice verwijst ook nog even naar het einde van ‘Game of Thrones’. “Ik ben echt compleet overweldigd. Wat een bijzondere manier om deze fenomenale ervaring te beëindigen die al onze levens heeft veranderd.”