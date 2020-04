Daarom hield Elke zich tijdens het kampvuur in ‘Temptation Island' zo sterk: “Ik was helemaal verdoofd” SDE

24 april 2020

21u50

Bron: VIJF 0 TV In ‘Goedele On Top’ ontvangt Goedele Liekens veruit de meest besproken figuur uit ‘Temptation Island’ vanavond: Elke. Ze blikt er terug op het moment waarop ze het overspel van haar vriend Arda ontdekte.



In de aflevering van ‘Temptation Island’ kreeg Elke enkele schokkende beelden te zien, waarop haar vriend Arda vreemdgaat met verleidster Eline. De beelden bij Goedele opnieuw bekijken, is moeilijk, geeft ze toe. “Ik heb dat heel fel beleefd als een waas”, verklaart ze haar rustige houding. “De gong was de avond voordien drie keer gegaan. Ik had een heel sterk voorgevoel dat het voor mij was en ik heb toen een beschermingsmechanisme opgezet. Een muur beginnen bouwen, daarom kwam ik toen zo ‘sterk’ over. Ik besefte het toen ook niet, ik was helemaal verdoofd. Ik had geen emoties. Ik wilde ook niet instorten. Ik dacht: ‘Mijn familie en vrienden moeten mij hier zo niet zien.”



“Waarom doet hij mij dat aan?” vroeg Elke zich tijdens ‘Temptation Island’ af. Maar daar heeft ze nooit een antwoord op gekregen van Arda, zegt ze. “Toen dacht ik dat het puur aan mijn uiterlijk lag. Je kunt daar niet met hem over praten, dus je reflecteert alles op jezelf. Dan denk je: had ik toen maar geen ruzie met hem gemaakt. Of: had ik toen maar dit of dat ...” Boos was ze niet, zegt ze. “Ik ben nu zelfs niet boos om hem, eerder teleurgesteld. Da’s omdat ik hem zo graag zie.”

Bekijk hier de volledige aflevering op vijf.be.