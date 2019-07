Daarom gebruiken series een lachband: zo worden zelfs de flauwste grappen leuk Redactie

24 juli 2019

09u41

Bron: DM 0 TV Wie anderen hoort lachen om een flauwe grap – zelfs als het een lachbandje is – vindt de grap zelf ook sneller leuk. Dat blijkt uit onderzoek dat maandag verscheen in het vakblad Current Biology.

“Waarom kon het toiletpapier de weg niet oversteken? Hij bleef steken in een spleet.” Niet grappig? De kans wordt groter dat deze grap op zijn minst een beleefde glimlach oplevert wanneer hij wordt begeleid door een lachband. De mop is een van de veertig flauwe grappen die onderzoekers voorlegden aan proefpersonen. De onderzoekers kozen bewust voor grappen die eerder door een jury als relatief slecht waren beoordeeld, zodat de kans kleiner was dat de persoonlijke smaak van proefpersonen de resultaten zou beïnvloeden. De moppen werden ingesproken door een komiek en begeleid door een lachband.

Comedyseries

“Dit onderzoek bewijst dat het geluid van gelach een mop grappiger maakt, los van de kwaliteit van de grap”, stelt hoofdauteur Sophie Scott (University College Londen) in een persverklaring. Dat verklaart onder meer het succes van een lachband bij comedyseries op televisie, schrijven de onderzoekers in hun artikel. Vervolgens verdeelden de onderzoekers de moppen in twee grofweg even grappige groepen en voorzagen ze van gelach. De ene helft kreeg een geluidsband met spontaan gegiechel, de andere helft moest het doen met een standaard lachband. Hoewel alle deelnemers de grappen met toegevoegd gelach als grappiger ervoeren, was het effect bij het spontane gelach het sterkst. Scott: “Vandaar dat series worden opgenomen met livepubliek, waarbij het gelach achteraf in de studio wordt versterkt.”