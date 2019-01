Daar zijn de eerste beelden van Blind Getrouwd! WN/DBJ

15 januari 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 3 TV Op maandag 28 januari gaat op VTM het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ van start. Met bijna 3.700 inschrijvingen werd het record van vorig jaar ruim geëvenaard. Maar ook nu doet er weer geen holebi-koppel mee, ondanks de inspanningen van de makers. De eerste beelden van het nieuwe seizoen zijn er intussen wel.

“We hebben voor deze editie speciaal een oproep gedaan naar holebi’s om zich in te schrijven”, zegt VTM-woordvoerster Sara Vercauteren. “Er hebben zich ook wel wat mensen kandidaat gesteld, maar er was geen enkele ideale match. De lat ligt zeer hoog, want uiteindelijk trouwen de deelnemers wel met elkaar. Dat is niet zomaar vrijblijvend.”

Als er volgend jaar nog een editie van ‘Blind Getrouwd’ komt, zullen holebi’s opnieuw opgeroepen worden om zich in te schrijven. “Want hoe meer kandidaten we hebben, hoe groter de kans op wél een match’, aldus Sara.

Beroering

Vorig jaar ontstond er even beroering toen een Brusselse burgemeester weigerde mee te werken aan de Franstalige versie van ‘Blind Getrouwd’. Justitieminister Geens zei toen in de Kamer dat het huwelijk geen wetenschappelijk experiment of testfase in een tv-programma is. Maar daar maakte VTM zich geen al te grote zorgen over.

“Zowel vorig jaar als dit jaar zijn alle koppels probleemloos kunnen trouwen”, vervolgt Sara Vercauteren. Van de koppels die de vorige jaren trouwden, is een kleine helft nog samen, en ondertussen is ook de derde ‘Blind Getrouwd’-baby onderweg. Veerle en Nick uit seizoen 2 verwachten in maart hun eerste kindje. Eerder kregen ook al Stijn en Nuria en Evelien en Nicolas samen een baby.

Record

Met 3.700 inschrijvingen werd het record van het aantal inschrijvingen voor het vierde jaar op rij gebroken. Vorig jaar schreven 3.600 singles zich in, het jaar voordien 2.400 en het eerste jaar 1.100. Het eerste jaar werden er drie koppels gematcht, het tweede seizoen vier en het derde seizoen vijf. Ook nu zullen vijf koppels in het huwelijksbootje treden.