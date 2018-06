Daar zijn de 'Callboys' weer! Opnames tweede seizoen van start TDS

21 juni 2018

08u32 0 TV Regisseur Jan Eelen liet het eerder al uitschijnen en nu is het ook zeker: er komt een tweede seizoen van ‘Callboys’. Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders) en Devon Macharis (Matteo Simoni) maken binnenkort het kleine scherm opnieuw onveilig.

Met ‘Callboys’, een reeks over vier gigolo’s met ambitie, leverde Eelen het meest besproken televisieprogramma van 2017r af. Logisch dus dat er na de laatste aflevering meteen gespeculeerd werd over een mogelijk vervolg. Eelen liet toen al zijn enthousiasme blijken. Nu, net geen twee jaar na de laatste aflevering, bevestigt VIER het seizoen en zijn de opnames van 'Callboys II' van start gegaan.

Matteo Simoni, Stef Aerts en Bart ­Hollanders kruipen opnieuw in de huid van Devon Macharis, Wesley Biets en Randy Paret. Ook Rik Verheye is weer van de partij, al wordt het voor hem iétsje anders. Zijn personage Jay Vleugels, die in het vorige seizoen op tragische wijze om het leven kwam in de lift, wordt vervangen door zijn identieke tweelingbroer, Jeremy.

Wanneer het tweede seizoen op het scherm komt is nog niet geweten, maar wordt ten vroegste in het najaar verwacht.