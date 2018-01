Daar is Luc Haekens weer: "De wolf is kwijt, we moeten hem roepen" DBJ

Het is al een tijdje groot nieuws in de Limburgse uithoek van ons land: er is een wolf gespot. Helaas is het moeilijk in kaart te brengen waar de wolf overal rondhangt. "Het signaal van zijn GPS zegt dat de wolf hier vlakbij zou zijn". Nobel man Luc Haekens reikt graag zijn helpend handje aan de Limburgse bevolking.