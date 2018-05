Daar is hij weer! Piet Huysentruyt terug op tv met nieuw programma TDS

15 mei 2018

22u01

Bron: Njam! 3 TV Piet Huysentruyt (55) reisde eind vorig jaar af naar Azië, om er tijdens zijn Likoké-tour zijn keuken voor te stellen aan internationale chefs. De tour bracht hem na Kortrijk, Bali en Singapore ook nog naar Zuid-Afrika. En nu naar... culinaire zender Njam!

Een culinaire reis, de hele wereld rond. Dat was de opzet van zijn tour. Van Kortrijk, over Japan, Bali en Singapore, helemaal naar de roots van Likoké: Afrika. Likoké verwijst naar de Afrikaanse bijnaam van Piets vader Walter (70), die 20 jaar geleden overleed aan pancreaskanker. De tournee is een eerbetoon aan zijn vader. Huysentruyts ouders hadden een koffieplantage in Congo, maar verloren er alles. “In Congo een tijdelijk restaurant openen, dat gaat niet. Het is er te gevaarlijk nu”, zei Piet Huysentruyt voor vertrek. “Maar Franschhoek is ook Afrika. Ik geef er symbolisch de urne van mijn vader een plaats. Om zo zijn geest terug naar Afrika te brengen. De voorbereidingen duurden een jaar. Natuurlijk is het een promostunt voor Likoké, want in de gastronomie moet je lawaai maken om op te vallen.”

Hij ging niet alleen, maar samen met zijn volledige keukenploeg. Overal waar ze kwamen, kookten ze lokale topgerechten met lokale topchefs. Een concept dat letterlijk en figuurlijk grenzen verlegt. En van die avonturen kan je met het programma 'Likoke on tour' dus nu genieten op Njam!

'Likoke on tour', vanaf morgen 16 mei, elke woensdag om 11u, 17u 23u op njam!