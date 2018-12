Daan Hugaert over het sappige taaltje van Eddy in ‘Thuis’: “Ik bedenk die uitdrukkingen allemaal zelf” HL

08 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 5 TV “De appel valt niet ver van de peer” en “Het is niet allemaal komkommer en kwel”. Twee van de vele hilarische opmerkingen in sappig Gents die Eddy in ‘Thuis’ vlotjes uit zijn mouw schudt. “Ik voel dat de Gentenaars trots op mijn Eddy zijn”, zegt Daan Hugaert (69) in Dag Allemaal.

Als Eddy Van Notegem, papa van Britney, in beeld verschijnt, weten de soapkijkers dat ze hun glimlach kunnen bovenhalen. Met zijn sappige taaltje zorgt de loodgieter altijd voor een humoristische noot. Zeer dankbaar soms om de spanning te breken. “Eddy had van in het begin een uitgesproken Gents accent, en dat viel in de smaak”, vertelt Daan. “Ik kreeg al snel de opdracht om dat nog meer in de verf te zetten.”

Wat je ook deed.

(knikt) En gráág. Ik ben Germanist van opleiding en erg taalgevoelig. Als ik mijn teksten voor ‘Thuis’ krijg, zet ik die altijd naar de mond van mijn personage. Dat Gents past bij Eddy, omdat hij een volkse figuur is. Ik ken het Gentse dialect ook door en door, want ik ben opgegroeid aan de Brugse Poort, een beruchte volkswijk in Gent.

Eddy slaat in zijn uitdrukkingen wel vaak de bal mis.

(lachje) Logisch, hij is niet lang naar school geweest. Maar net die foutjes die erin sluipen, maken hem zo grappig. En zo geliefd bij de kijkers. Eddy spreekt als een repeteergeweer: hij trekt zich nergens iets van aan en denkt: ‘Klinkt het niet, dan botst het maar.’ Ik bedenk die uitdrukkingen allemaal zelf. Plezant om af en toe een compleet nieuwe te verzinnen.

Zijn zelfgebrouwen taaltje doet denken aan het steenkolen-Engels in ‘Eigen Kweek’.

Mja... Ik zie toch eerder een link met Xavier De Baere, de professionele afscheidnemer. Dat typetje van Lucas Van den Eynde in ‘Morgen Maandag’ ratelde ook maar door, en gebruikte daarbij allerlei uitdrukkingen door elkaar. Dat was heel grappig.

Krijg je vaak opmerkingen over je Eddy-taaltje?

Vooral in Gent word ik erover aangesproken. Soapfans zeggen me dan dat ze Eddy’s accent een welgekomen afwisseling vinden op al het Antwerps dat op radio en tv te horen is. Er zijn zelfs kijkers die speciaal voor Eddy op ‘Thuis’ afstemmen! Ik denk dus dat Gent trots is op Eddy. En dat doet mij, natuurlijk, veel plezier.

De grappigste quotes van Eddy

“Nancy is altijd al een onnozele sacoche geweest.”

“Het is niet allemaal komkommer en kwel.”

“Hij heeft wel tijd om met u te komen parlesanten, maar blijkbaar niet met mij.”

“De appel valt niet ver van de peer.”

“Toen is hij kop over kloten naar Polen vertrokken.”

“Nie pleuje!”

“Die wijven ook altijd, ik krijg daar echt de rietepetiet van.”

“Mishandeling? Dat is een straat te ver.”

‘Thuis’, elke werkdag om 20u10 op Eén.