Cupido klopt overuren: drie nieuwe liefdes in ‘Thuis’ en ‘Familie’? HL

14 oktober 2019

14u00 2 TV Soapfans die van romantiek houden zullen vanavond gegarandeerd voor de buis zitten om naar ‘Thuis’ en ‘Familie’ te kijken. Vrijdag werd er immers innig gekust in beide series. Hoe loopt het af met die relaties? Zijn er drie nieuwe liefdeskoppels ontstaan of komen ze deze avond op hun stappen terug en beslissen ze om toch maar vrienden te blijven?

Cupido klopte vrijdag overuren, want in ‘Thuis’ troffen zijn pijlen twee keer raak. Kobe (Sid Van Oerle) voelde warme gevoelens opborrelen tijdens een innig momentje met Paulien (Tina Maerevoet) en zoende haar vol op de mond. Hetzelfde gebeurde bij Bob (Christophe Haddad) en Tamara (Tine Priem). Amper zes weken geleden liet Bob zijn ‘bitchy’ Christine (Daphne Paelinck) in de trouwzaal staan en vandaag is hij haar duidelijk al vergeten. Tamara is tenslotte niet alleen de moeder van zijn zoon Leo, maar lijkt nu ook opnieuw de vrouw van zijn leven. En wat ook een pluspuntje kan zijn: de gevoelens lijken wederzijds. Deze kus kan niet zonder gevolgen blijven. Dus: eindelijk een nieuw gelukkig gezinnetje in ‘Thuis’?

Liefdesgeluk

Ook de kijkers van ‘Familie’ werden getrakteerd op een portie liefdesgeluk. Jonas (David Cantens) fladdert nog steeds rond Amélie (Erika Van Tielen), maar de vis lijkt vooralsnog niet te bijten. Guido (Vincent Banic), die zijn runaway bride Emma (Bab Buelens) al vergeten is, heeft duidelijk meer geluk. Hij kuste Stefanie (Jasmijn Van Hoof), die dat helemaal niet erg leek te vinden. Zij was in de seizoensfinale nog verliefd op Elias (Ian Thomas), maar die bleek pyromaan en stalker te zijn en verbrandde levend voor haar ogen. Vormen Guido en Stefanie het nieuwe koppeltje of klinkt het deze avond dat het allemaal wat te snel gaat?