Culinaire strijd tot bloedens toe in ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ BDB

14 april 2020

00u00 0 TV Dominique en Wendy tegen vader en dochter Pino en Claudia: de derde battle in 'Mijn keuken mijn restaurant' wordt er één tussen de lovebirds en de Siciliaanse connectie.

Het belooft een duel op het scherpst van de snee. "Als er vandaag iets misloopt, dan ga ik echt flippen", vertelt Claudia, nadat vorige keer een Pinocchio-beeldje in de sauspan viel. "Er is niets in de buurt dat erin kan vallen", sust papa Pino. Bij Dominique en Wendy is er geen sprake van flippen. Ze werken rustig en gestructureerd, tot Wendy zich diep in de vinger snijdt. "Da's pas een battle, als er bloed bij komt kijken", vat Mira samen.

'Mijn Keuken Mijn Restaurant’, 20.35 uur op VTM