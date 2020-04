Culinaire strijd om de laatste pop-up in ‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’ MC

16 april 2020

08u00 0 TV Het laatste ticket voor een eigen pop-uprestaurant wordt vanavond uitgedeeld in 'Mijn keuken mijn restaurant' op VTM. In de vierde battle nemen Mira en Anne-Sophie (foto), de primussen uit de voorronde, het op tegen de kneusjes Charlotte en Charlot, die in hun groep als laatste eindigden met een score van 48 op 100.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

"We zien dit vooral als een tweede kans, we moeten beter doen, punt", aldus het West-Vlaamse duo. Zij serveren vanavond een Thaise curry met rijst en Belgisch roodrund. Mira en Anne-Sophie, die in de eerste ronde uitblonken met een score van 92 op 100, maken varkenswangen met witloofsla en aardappelwafeltjes.

Door de coronacrisis liggen de opnames van 'Mijn keuken mijn restaurant' voorlopig stil. Wanneer de pop-ups uiteindelijk opengaan, is niet duidelijk.

‘Mijn Keuken, Mijn Restaurant’, VTM, 20.35 uur