Critici ergeren zich aan VRT-programma over energie: "Dit is stemmingmakerij vermomd als wetenschap" MVO

08 mei 2018

11u25 0 TV Natalie Eggermont (29) presenteert 'Watt' op Canvas. Een programma dat het heden en de toekomst van ons klimaat en energieverbruik exploreert. Daarvoor krijgt ze een hoop kritiek over zich heen van critici die het allemaal maar vreemd vinden, onder hen ook professoren aan de KU Leuven. "Dit is geen wetenschappelijk programma, maar stemmingmakerij."

Samen met Jonas Verstraeten (24) staat ze voor de camera, maar toch is het Natalie die het meest onder vuur wordt genomen. Zo steekt de klimaatactiviste, die in het dagelijkse leven werk als spoedarts, niet onder stoelen of banken dat ze tegen kernenergie is.

"Ze doet de erfenis van Marie Curie en haar radioactieve werk geen eer aan", klinkt het bij critici op sociale media. Of: "Een cursus radioactiviteit zou niet misstaan in een opleiding spoedarts."

VRT laat het Nieuwsblad weten dat het om een maatschappelijk programma gaat, en niet om een productie van de nieuwsdienst. "Polariseren mag ze dus", klinkt het. Over de critici wilden ze het volgende kwijt, met de knipoog: "We hebben gemekt dat het vooral om oude mannen gaat."

Er is immers ook positieve commentaar over het programma, bijvoorbeeld van Mathias Bienstman van de Bond Beter Leefmilieu. "Ik zag twee geëngageerde jongeren die cruciale vragen stellen bij de energietransitie. De wijze waarop mannen van boven de 50 afknappen op de emotionele lading van de reeks, is bewijs dat ze nodig is." En ook de kijkers zijn eerder lovend over het nieuwe programma: "Jongeren die zich bezighouden met het klimaat van de toekomst? Dat zouden ze meer mogen tonen."