Courteney Cox veegt speculaties van tafel: “Er komt géén reboot van ‘Friends’” SD

18 oktober 2018

07u31 0 TV Courteney Cox heeft alle hoop op een reboot van ‘Friends’ de kop ingedrukt. In een gesprek met People zei de 54-jarige actrice dat ze dat niet ziet gebeuren, maar dat ze wel te vinden is voor een reünie met de cast van de populaire sitcom.

De fans van ‘Friends’ zijn weer een illusie armer. Hoewel het erop leek dat de serie opnieuw gelanceerd zou worden, blijkt dat nu een ijdele hoop. “Ze vragen ons voortdurend of we ooit een remake zullen doen. ‘Friends’ was een verhaal over een groep vrienden in de dertig die zichzelf ontdekken. Ik zie niet hoe we dat opnieuw kunnen doen”, legde Courteney uit. “Ik zie het simpelweg niet gebeuren, ook al zou ik er alles aan willen doen om weer eens samen te zijn met de hele ‘Friends’-equipe. We hadden een geweldige tijd.”

Courteney’s opmerkingen komen er nadat haar goede vriendin Jennifer Aniston eerder dit jaar een interview gaf waarin ze zei dat ze “fantaseerde” over een hereniging met de cast voor een reboot.

Courteney speelde tussen 1994 tot 2004 Monica Geller, naast haar co-sterren Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc en Matthew Perry. ‘Friends’ werd een van de meest succesvolle sitcoms aller tijden.