Courteney Cox over 'Friends'-reünie: "Het wordt geweldig"

27 februari 2020

08u00

Courteney Cox kijkt ontzettend uit naar de special die ze samen met haar vijf 'Friends'-collega's gaat maken voor HBO Max. In een interview met Kevin Nealon, voor zijn webshow Hiking With Kevin, liet 'Monica' weten het heel bijzonder te vinden dat de cast van de populaire jaren 90 reeks weer samen komt.

De 55-jarige actrice, die de rol van de neurotische schoonmaakfreak Monica Geller in de serie speelde, vertelde dat de cast onlangs voor het eerst in 15 jaar weer eens samen kwam. “Het is gewoon lastig om af te spreken met zoveel volle agenda’s, maar we hebben een keer bij mij thuis gegeten en een keer bij Jennifer. Dat voelde meteen als vanouds aan, we hebben vreselijk gelachen met elkaar. Het is en blijft gewoon te gek om een show gemaakt te hebben waardoor mensen de Engelse taal zijn gaan leren.”

De Friends-reünie wordt een ongescript gesprek tussen de zes hoofdrolspelers, waarin ze het gaan hebben over hun tijd samen en wat voor invloed de show heeft gehad en nog steeds heeft. “Ik heb er echt zoveel zin in,” aldus Cox.

Het is nog niet bekend of en wanneer de Friends-reünie te zien zal zijn in België. De reünie zou bij de start van HBO Max in mei in première gaan, maar de streamingdienst is dan (nog) niet beschikbaar in ons land. De uitzendrechten van HBO-titels zijn in handen van Telenet met Play en Play More, maar of ze ook de reünie mogen uitzenden, is nog niet duidelijk.



